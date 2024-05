Elezioni rsu Engie, Fiom si conferma unico sindacato: eletto Marcello Parrino

Elezioni Rsu alla Engie: la Fiom si conferma unico sindacato a Palermo. A votare i 25 lavoratori palermitani dell’azienda francese, leader nel campo dell’efficienza energetica per pubbliche amministrazioni, aziende e privati, che si occupano della manutenzione degli impianti all’interno dell’Ars, della Rai, nel vecchio stabilimento Italtel di Carini e per Rfi. A Palermo è stato eletto Marcello Parrino nel ruolo di rsu aziendale e di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls).

“E’ un risultato importante che premia il lavoro svolto dalla Fiom in tutti questi anni per i dipendenti della Engie e per i loro diritti – afferma il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti - Inoltre Antonino Sasso, per la sua esperienza professionale e il grande lavoro svolto è stato nominato delegato per la segreteria Fiom di Palermo a seguire la Engie”.