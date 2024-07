Elezioni rsu per la prima volta alla Delisa: tre gli eletti, tutti della Fiom

Si sono svolte per la prima volta le elezioni delle Rsu alla Delisa s.r.l, società specializzata nella creazione di soluzioni software innovative. I dipendenti hanno votato per eleggere la loro rappresentanza sindacale. I tre rappresentanti dei lavoratori eletti, tutti della Fiom Cgil, sono Antonino Gaudesi, primo degli eletti e anche Rls, responsabile per la sicurezza, ClaudioGiusto e Francesco Fricano. A partecipare al voto i lavoratori della società, che ha sede in via Giuseppe Crispi, 120, e che ha commesse per la pubblica amministrazione e gli enti ospedalieri.

“Un mese fa i lavoratori della Delisa si sono rivolti alla Fiom perché hanno avuto l’esigenza di affrontare alcune criticità legate all’organizzazione del lavoro e ad alcuni istituti contrattuali e – dice il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti – Siamo soddisfatti di essere stati scelti come loro punto di riferimento. È il frutto del lavoro svolto in questi anni a tutela dei metalmeccanici. Hanno condiviso il percorso per noi fondamentale di avere i rappresentanti dei lavoratori, e quindi abbiamo avviato le procedure previste per svolgere le elezioni della rsu/rls e contestualmente abbiamo già chiesto un incontro all' azienda per affrontare le criticità emerse. L’azienda ha convocato l’incontro il 19 luglio presso la sede. I lavoratori saranno rappresentati dal segretario generale e dalle rsu”.