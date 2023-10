Cambio al vertice dell'Anap, l'associazione dei pensionati di Confartigianato: eletto Camillo Alessi

Camillo Alessi è il nuovo presidente dell’Anap (l’associazione nazionale anziani e pensionati) di Confartigianato Palermo. Impiantista in pensione, Alessi, 71 anni, prende il posto di Giusto Arnone, che resta comunque a far parte del direttivo. Consiglio direttivo di cui adesso fanno parte anche Elena Chianello, come coordinatrice provinciale, Rosaria Rita Perricone, Giuseppe Timoteo Ranuncolo, Guido Zanca, Mario Villano e Giacomo Mastellone.

Alessi, che ha lavorato per 38 anni nel mondo della refrigerazione, è da sempre stato impegnato nel sociale. Impegno che oggi mette anche al servizio di anziani e pensionati dell’associazione provinciale, prendendo la guida dell’Anap. Tra le priorità del suo mandato, la lotta alle truffe ai danni degli anziani, mettere a disposizione di tutti gli associati servizi e informazioni per dare supporto anche nelle piccole necessità quotidiane e, soprattutto organizzare eventi, gite e manifestazioni per il contrasto alla solitudine.