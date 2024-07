Amg Energia, il presidente Scoma eletto nella giunta esecutiva di Utilitalia

Francesco Scoma, presidente di Amg Energia, è stato eletto nella giunta esecutiva di Utilitalia: la federazione che riunisce in Italia le aziende dei servizi pubblici (acqua, ambiente, energia) e le rappresenta a livello nazionale ed europeo.

L'elezione è avvenuta oggi, alla fine dell'assemblea generale di Utilitalia che si è svolta a Napoli a margine dell'approfondimento su "Utilities ed investimenti", chiuso dall’intervento del sottosegretario al ministero dell'Economia, Federico Freni. Utilitalia riunisce oltre 400 aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia (gas, elettricità) e conta più di 104 mila addetti complessivi, un valore della produzione pari a 68,6 miliardi di euro e utili per 3,3 miliardi di euro.

"Alle utilities italiane - ha detto Scoma, numero uno della partecipata del Comune che si occupa di pubblica illuminazione - viene chiesto oggi un cambio di passo necessario e fondamentale per poter affrontare le sfide attuali e che si annunciano per i prossimi anni. Lo stesso sistema dei servizi pubblici è interessato da profonde trasformazioni a partire dalla transizione energetica e da quella digitale. Le aziende, che hanno la loro peculiarità e forza nei territori e nella circolarità, sono chiamate, quindi, ad un impegno importante in relazione a qualità dei servizi, costi, efficienza e competitività e in questo scenario Utilitalia si conferma come luogo ideale per il confronto e l’elaborazione di strategie che mettano al centro i cittadini e la loro soddisfazione".