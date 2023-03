Eletta la nuova segreteria provinciale della Fiom Cgil Palermo

Eletta la nuova segreteria della Fiom Cgil Palermo. Affiancano da oggi il segretario generale Francesco Foti Giovanna Loddo, operaia della Selikab, 46 anni, già dirigente sindacale di Fiom, e Marco Biondo, 39, impiegato di Fincantieri e anche lui dirigente sindacale.

I due nuovi componenti della segreteria, proposti dal segretario Francesco Foti, sono stati eletti oggi all’unanimità dall’assemblea generale della Fiom Palermo che si è riunita La Casa della Cooperazione di via Ponte di Mare, davanti al porticciolo di Sant’Erasmo. Un luogo che era un ex magazzino per lo stoccaggio del pesce, confiscato alla mafia, tornato ad essere un bene comune e che da anni la Fiom sceglie per le sue iniziative.

L’assemblea è stata convocata per la votazione del bilancio preventivo, per l’elezione della presidenza e per la nuova segreteria provinciale della Fiom Palermo. Loddo e Biondo prendono il posto di Rosario Tomaselli, di Italtel e di Rita Aiola, della Leonardo. “I due nuovi componenti accettano con orgoglio il nuovo compito e lavoreranno a 360 gradi per rafforzare la Fiom e fornire ai lavoratori metalmeccanici tutte le tutele individuali e collettive - dichiara il segretario generale Fiom Palermo Francesco Foti - Una scelta che proviene da un gruppo dirigente coeso, dall’assemblea generale compatta della Fiom di Palermo e che guarda in prospettiva al futuro. Un gruppo dirigente scelto all’interno dei propri delegati e dirigenti sindacali perché solo dall’interno di un posto di lavoro si possono capire le difficoltà che oggi affrontano i metalmeccanici”.

“La Fiom a Palermo è il primo sindacato in termini di Rsu e Rls elette e voti presi nei vari rinnovi delle aziende metalmeccaniche di Palermo e provincia – aggiunge Foti - E’ stato possibile raggiungere questo fondamentale risultato oggi grazie alle Rsu di tutte le aziende Fiom per il lavoro che svolgono quotidianamente all’interno dei posti di lavoro”.