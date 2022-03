Edilizia, Puglisi e Ceraulo (Panormedil): "Nel nuovo contratto potenziate misure per sicurezza e formazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Accogliamo con grande soddisfazione il rinnovo del contratto nazionale degli edili perché oltre agli aumenti salariali prevede alcune misure che puntano al potenziamento della sicurezza e della formazione". Lo dicono in una nota congiunta il presidente e il vice presidente della Panormedil, Mario Puglisi e Piero Ceraulo, che aggiungono: "E' stata infatti prevista a partire da ottobre 2022 una specifica aliquota contributiva pari allo 0,20 che sarà destinata al fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione e all'incremento delle competenze professionali dei lavoratori. Si punta poi a valorizzare la formazione professionale e quindi si concilia perfettamente con l'esigenza di potenziare il numero di lavoratori con competenze speficiche adeguate, di cui purtroppo in questo momento di exploit di cantieri legato al superbonus, se ne riscontra la carenza".

"E' certamente positivo inoltre - proseguono - che sia equamente distribuito il contributo destinato alla formazione e alla sicurezza. Ma la novità di importanza fondamentale è che sarà previsto un meccanismo che prevede lo scatto automatico dal primo al secondo livello di questi lavoratori, che hanno anzianità certificata di trentasei mesi nel sistema delle casse edili, di cui dodici con lo stesso datore di lavoro, così come lo scatto dal secondo al terzo livello per quei lavoratori che hanno anzianità di quarantotto mesi, previo pero' la frequenza di un corso professionalizzante indetto dalla scuola edile. Sono tutte misure che ci permetteranno di combattere quel fenomeno molto diffuso del sottoinquadramento in maniera decisiva e si formerà un bacino di lavoratori adeguatamente formati, con competenze specifiche che gli permetteranno maggiori guadagni economici".

"Come scuola edile - concludono - siamo pronti a fare sempre la nostra parte al servizio della formazione in maniera strategica e ribadiamo la necessità di allargare la nostra presenza nel territorio con l'individuazione di strutture che diano spazio alla formazione, anche chiedendo l'uso sociale di beni confiscati per svolgere corsi professionalizzanti. E a tal proposito infatti abbiamo già inoltrato all'assessorato al Patrimonio una richiesta di partenariato per partecipare al bando del Pnrr per l'utilizzo dei beni confiscati".