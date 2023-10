Edilizia, azienda di Gangi ottiene il riconoscimento Cribis Prime Company

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prestigioso riconoscimento per l’azienda edile EMMECCI SRL di Gangi che ha ottenuto, da parte di CRIBIS società di CRIF, l’attestato Cribis Prime Company basato sul CRIBIS Rating, indicatore dinamico e costantemente aggiornato, il cui riconoscimento viene assegnato soltanto a meno del 7% delle imprese italiane che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico-commerciale. Emmecci srl è un’azienda che da molti anni opera nel settore dell’edilizia su costruzioni private, pubbliche, edifici per utilizzo commerciale e industriale: sono molti i campi di specializzazione dell’impresa come gli interventi di restauro, anche conservativo, e la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, anche sottoposti al vincolo della Soprintendenza. Inoltre, la Emmecci srl quest’anno, in linea con l’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha deciso di integrare i criteri 𝗘𝗦𝗚 (𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹, 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲) analizzando i rischi ambientali, sociali e di governance della società per una allocazione consapevole del capitale, conseguendo il certificato SYNESGY, con l’ottima valutazione di SCORE B. Grazie al supporto ed alla collaborazione del dottor Federico Lo Presti l’azienda si è affidata a 𝗦𝗬𝗡𝗘𝗦𝗚𝗬, la piattaforma digitale globale del gruppo 𝗖𝗥𝗜𝗙 per l’analisi e la gestione delle informazioni sulla sostenibilità. “Siamo lieti di aver ottenuto questo riconoscimento – afferma il fondatore dell’azienda Mario Puglisi – e lo voglio dedicare a tutti i nostri collaboratori, in particolare ai tantissimi giovani che lavorano con noi, in gran parte gangitani e madoniti, validissimi, impegnati e preparati. Come Emmecci siamo davvero felici di aver rappresentato per loro una valida alternativa ad un biglietto aereo senza ritorno per cercare lavoro fuori dalla nostra isola come purtroppo tanti, troppi, loro coetanei hanno dovuto fare”