Edilizia, D'Anca (Filca Cisl): "Bene obbligo green pass tra i lavoratori"

"Il decreto che prevede l'obbligo del Green Pass anche tra i lavori pubblici e privati è un provvedimento di buon senso, che va assolutamente sostenuto anche da tutto il nostro settore perché può essere uno strumento efficace per garantire un sistema di certezza sia sotto il profilo sanitario che su quello organizzativo". Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D'Anca, che aggiunge: "Combattiamo ogni giorno una guerra contro un nemico visibile e tangibile che è quello delle morti sul posto di lavoro per mancanza di sicurezza e di formazione e adesso non vorremmo fare i conti anche con le vittime che potrebbe causare un nemico invisibile come il covid per mancanza di strumenti efficaci che ne impediscano il diffondersi. Avere un contagiato in una azienda -conclude- significa farla chiudere con tutte le conseguenze anche economiche che ne comporta, ma soprattutto significa mettere a rischio la salute dei dipendenti. Pertanto -conclude- riteniamo che l'obbligo del Green Pass tra i dipendenti è una misura di salvaguardia e di tutela per i lavoratori e può essere anche uno strumento efficace per incentivare la campagna vaccinale".