Economia, Albanese (Camera Commercio): “Fuori dal bilancio della Regione i fondi europei destinati alle imprese”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Bisogna fare in modo che i fondi comunitari siano tirati fuori dal bilancio regionale, facciamo in modo che il Mef attraverso la pressione politica accolga questa istanza indispensabile per facilitare la vita delle nostre imprese. E’ indispensabile tirare fuori dal bilancio regionale i fondi europei che servono alle imprese per gli investimenti". Lo ha detto nel pomeriggio il presidente della Camera di commercio di Palermo ed Enna, Alessandro Albanese, all'apertura del convegno organizzato dall'Irfis, moderato dalla giornalista Marina Turco, sulle misure finanziarie sul nuovo piano industriale, in corso questo pomeriggio nella sede della Camera di Commercio a Palermo. "I pagamenti alle imprese ritardano h aggiunto Albanese - perché i soldi transitano proprio dal bilancio regionale. Mi pare che la Regione abbia in cassa una cifra enorme e questo vuol dire che qualcosa non va. Bisogna fare una selezione dei fondi comunitari che possono essere tirati fuori dal bilancio, che sappiamo avere dinamiche diverse, che passa da processi di approvazione e ripartizioni, che mettono a dura prova le imprese. Se per questa proposta dovesse arrivare il diniego dal ministero dell'economia, chiediamo alla politica regionale di intervenire affinché la proposta venga approvata". Nel corso del suo intervento, il presidente Albanese ha, inoltre, annunciato che la Camera di commercio “ha approvato il bilancio 2023 con un utile di 7 milioni di euro prima delle pensioni, non possiamo che ritenerci soddisfatto per questo bel risultato, visto che il bilancio precedente ha chiuso con una perdita di 7 milioni di euro. Purtroppo, l'utile è vanificato dal pagamento delle pensioni che, come è noto, resta a carico nostro", ha concluso Albanese. “Ogni giorno lavoriamo per raggiungere l’obiettivo che definiamo ‘burocrazia zero’ nonostante abbiamo una carenza di organico di circa 60 unità. Tuttavia, lavoriamo circa centomila protocolli per anno in 3 giorni al massimo. Le imprese possono essere servite al meglio solo si facciamo rete tra istituzioni”. Lo ha detto Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, intervenuto nel pomeriggio al convegno organizzato dall'Irfis, moderato dalla giornalista Marina Turco, sulle misure finanziarie sul nuovo piano industriale, in corso questo pomeriggio nella sede della Camera di Commercio a Palermo. “Lavoriamo intensamente per la digitalizzazione nell'ottica della Camera del futuro – ha aggiunto - e abbiamo formato 600 Neet che abbiamo messo a disposizione delle nostre imprese per i loro processi di digitalizzazione. Oggi, attraverso la nostra Infocamere Regione Siciliana ed Irfis hanno una piattaforma veloce moderna pratica ed efficiente che utilizza già anche l'intelligenza artificiale”.