EasyJet: più voli tra Palermo e il Regno Unito dopo l'allentamento delle misure Covid

In seguito all'annuncio dell'atteso alleggerimento delle misure precauzionali anti Covid per chi viaggia fra il Regno Unito e l'Italia, EasyJet incrementerà i collegamenti da 7 aeroporti italiani verso Londra Gatwick e Bristol. Tra gli scali italiani c'è anche Palermo. Lo fa sapere la compagnia.

"Sono stati aggiunti oltre 5 mila posti tra l'Italia e gli aeroporti di Londra Gatwick e Bristol. La maggior parte della disponibilità aggiuntiva riguarda alcune tra le destinazioni italiane preferite dagli inglesi, come Roma e Pisa. Ma nuove frequenze sono state aggiunte anche sulle rotte tra Londra Gatwick e Palermo, Napoli, Venezia, Bari e Catania", spiega una nota. EasyJet espande anche il proprio network di destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Milano Bergamo, mettendo in vendita due nuovi collegamenti internazionali verso gli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam Schipol. A partire dal 6 settembre 2021, la compagnia volerà verso Amsterdam con tre frequenze a settimana, il lunedì, il venerdì e la domenica, e verso Parigi con quattro frequenze, il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Con l'aggiunta di queste nuove rotte, salgono dunque a 4 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall'aeroporto di Milano Bergamo con voli easyJet, per un totale di 70 rotte nazionali e internazionali con cui la compagnia collega la Lombardia.