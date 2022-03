Dora Arone di Valentino chiamata a far parte della segreteria di coordinamento Fabi. Soddisfazione nella casa dei bancari siciliani per il nuovo incarico appena attribuito. "Dora Arone di Valentino da anni espleta con professionalità attività sindacale all’interno del sindacato più rappresentativo del settore credito, siamo certi - ha dichiarato il coordinatore Fabi Sicilia, Carmelo Raffa - che Dora farà tutto il possibile per difendere e tutelare i lavoratori e avrà accanto a sé tutta la struttura dell’organizzazione isolana".