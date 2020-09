Panifici, torna il divieto di aprire nella prima e terza domenica di ogni mese

Ripristinato il divieto di panificazione nella prima e terza domenica di ogni mese. Si parte da domenica. Il provvedimento varrà fino al 15 giugno 2021. Tornano dunque in pieno vigore le disposizioni di legge sulle disposizioni relative all’attività di panificazione.

"Il decreto emanato dall’assessorato alle Attività produttive dalla Regione Sicilia, pubblicato nel Gurs l’8 giugno 2018 e legittimato da sentenza Tar n.624/2019 (che ha respinto il ricorso della Gdo) tiene in alta considerazione le complessità della comparto panario- dicono dall'Assipan Sicilia, Confcommercio Imprese per l’Italia - nonché la necessità di garantire, attraverso la non panificazione nella giornata domenicale, il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili dei titolari delle imprese di panificazione e delle maestranze tutte".

Le amministrazioni comunali, attraverso gli organi di vigilanza preposti, oltre a sorvegliare la corretta applicazione del decreto, hanno titolo ad applicare le sanzioni enunciate dall’articolo 7 dello stesso provvedimento; tra le quali qui si riporta: “Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 400 e, in caso di recidiva, il sindaco ordina la chiusura dell’attività per un periodo fino a sette giorni. L’accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l’aumento della sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima edittale”.