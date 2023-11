Diseguaglianze e ordini professionali a confronto, l’evento organizzato dalla Consulta per le libere professioni

Quaranta ordini professionali si confronteranno con le istituzioni cittadine e regionali. Martedì 14 novembre avrà luogo l’importante evento organizzato dalla Consulta per le libere professioni: l’obiettivo è favorire il dialogo tra i vari ordini professionali e contribuire ad accrescere le relazioni tra i professionisti e le istituzioni. La giornata sarà organizzata in due sessioni formative.

Al mattino, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Camera di Commercio PA-EN, sita in via E. Amari n.11, Palermo; nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso il Teatro Garibaldi Politeama. Presso la Camera di Commercio verrà fatto un focus specifico sulle attuali distanze e diseguaglianze tra ordini, con riferimento anche alle difformità di salute. Al Teatro Garibaldi Politema verranno illustrate le proposte dei professionisti per il superamento delle diseguaglianze.

La sessione verrà moderata da Roberto Gueli, Presidente Ordine Giornalisti Sicilia. I saluti istituzionali verranno affidati a Renato Schifani (Presidente Regione Siciliana), Gaetano Galvagno(Presidente Assemblea Regionale Siciliana), Alessandro Albanese (Presidente Camera di Commercio PA-EN), Massimo Midiri (Rettore Università degli Studi di Palermo), Francesco Tomasello (Rettore Università degli Studi di Enna Kore).

Interverranno: Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo), Antonello Armetta (Presidente Consulta libere Professioni), Maurizio Antonello Dipietro (Sindaco di Enna), Nuccia Albano (Assessore regionale famiglia, politiche sociali, lavoro), Alessandro Aricò (Assessore regionale infrastrutture e mobilità), Edy Tamajo (Assessore regionale attività produttive), Giovanna Volo (Assessore regionale alla salute), i presidenti dei vari ordini professionali.