Digitalent: al via la selezione di giovani siciliani da formare e assumere

Digitalent attiva una selezione per inoccupati siciliani, da formare e poi assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

La selezione è rivolta a candidati con studi e competenze in ambito scientifico/matematico (Diploma industriale, liceo scientifico, Laurea ingegneria gestionale, ingegneria informatica, Matematica ecc), di età compresa tra i 18 e i 35, con immediata disponibilità a lavoro. I Posti a disposizione sono 15 per ogni corso, per un totale di circa 30 posti: gli studenti selezionati avranno la possibilità di accedere ad una formazione di assoluta eccellenza, che prevede 300 ore d’aula e 90 di stage in azienda. Al termine dei corsi verranno assunti, in Sicilia, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato fino al 50% degli studenti idonei. A tutti i partecipanti viene rilasciato un attestato professionale spendibile nel mondo del lavoro. Dopo la selezione, fino al 50% dei candidati che risultano idonei, sono assunti presso alcune aziende siciliane.

Si tratta di due corsi gratuiti, finanziati dal Programma Operativo del FSE 2014-2020 attraverso l’Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione” emanato dalla Regione Sicilia e realizzati da SDI Soluzioni d’Impresa SRL. Modalità formativa teledidattica via web: 15 Partecipanti ammessi per: -PROGRAMMATORE IN AMBITO DATA MANAGEMENT E WEB Figura professionale: Data scientist, figura chiave nell’impresa data – driven, responsabile di fornire alle linee di business dei dati utili). Figura professionale tra le più retribuite del 2021. 15 Partecipanti ammessi per: -FULL STACK DEVELOPER Figura professionale: Full stack developer, figura che si occupa in contemporanea dei due aspetti principali di un sito web: frontend e una di backend. Figura poliedrica molto richiesta in azienda. Per candidarsi il seguente BANDO DI SELEZIONE https://www.soluzionidimpresa.it/digitalent2021/ Entro il 25 Maggio L’avviso 33/2019 promosso dall’assessorato all’istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia, finalizzato a creare occupazione attraverso percorsi di formazione qualificata.

I progetti sono stati elaborati dagli enti di formazione in stretta collaborazione con le aziende del territorio e mirano ad aumentare, le possibilità di inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati attraverso la partecipazione a percorsi formativi connessi alle concrete esigenze produttive delle stesse imprese. L’obiettivo è anche quello di innalzare i livelli di competenza professionale in alcuni settori strategici. Significativa la partecipazione manifestata dalle aziende che hanno mostrato di gradire l’iniziativa nonostante il difficile momento pandemico. Entro i sei mesi della fine del percorso formativo, è garantito un risultato occupazionale attraverso l’inserimento in azienda di un numero i partecipanti non inferiore al 25% del totale.