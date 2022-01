"Digital One srl, via ampliamento dell’organico a partire dalla Sicilia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Digital One, azienda italiana leader nel settore ICT, ha dato il via alla selezione di 100 Consulenti Vendita Servizi Web in tutto il territorio italiano per la commercializzazione di servizi tecnologici e innovativi. Il nuovo COO Claudio Falica progetta un ampliamento dell’organico a partire dalla Sicilia: “Dopo i risultati positivi dell’anno scorso, Digital One si proietta verso una nuova fase di crescita. Oltre ai nostri 187 dipendenti, stiamo ampliando la nostra rete consulenti per posizionarci in modo sempre più strategico sul mercato”. L’obiettivo dell’azienda è raggiungere 100 nuove posizioni entro il primo semestre del 2022. L'azienda offre al candidato un contratto di procacciatore d’affari con elevate percentuali di guadagno ed un portafoglio cliente assegnato. La risorsa si occuperà di sviluppare e gestire i rapporti con i clienti e di risolvere le criticità in progress sui progetti. I candidati interessati ad un colloquio possono inviare il loro curriculum a selezioni@digitalone.uno