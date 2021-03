Decathlon apre a Trapani e punta ancora Palermo: "Vogliamo espanderci anche lì"

Decathlon Italia prosegue i propri piani di sviluppo e nel mese di marzo inaugurerà due nuovi negozi. Il 26 nella città di Trapani, il 30 ad Asti. Il nuovo punto vendita siciliano si aggiunge a quelli già presenti sull’isola: Melilli, Catania, Milazzo, San Cataldo, Ragusa. E la nuova apertura a Palermo? Dall'azienda hanno chiarito: "Il progetto legato al negozio di Trapani completa la strategia sul territorio siciliano e non si sostituisce ai piani di sviluppo nella città di Palermo, su cui permangono interessi di espansione da parte di Decathlon".

Proprio nelle scorse settimane il Tar aveva riaperto il caso Decathlon a Palermo dopo il "no" del Comune alla riconversione dell'ex area della Coca Cola a Tommaso Natale. Una sentenza della seconda sezione - presidente Cosimo Di Paola, estensore Nicola Maisano e referendario Raffaella Sara Russo - accoglie il ricorso della Abata spa e annulla il diniego del Suap, mettendo nero su bianco che nelle zone D del Piano regolatore è possibile il cambio di destinazione d’uso di un edificio. L'ex stabilimento della Coca cola, classificato come area industriale, a differenza di quanto sostiene il Suap può essere trasformato area commerciale. E cioè quello che avrebbe voluto fare la Abata spa - società catanese della grande distribuzione - con l'intenzione di cedere successivamente l'area con annessi fabbricati a Decathlon, il colosso francese di articoli sportivi alla ricerca di un punto in cui aprire i battenti a Palermo.

La sentenza del Tar ha riaperto i giochi. In ballo c'è una nuova stagione di investimenti milionari, con annessi posti di lavoro. E le nuove dichiarazioni arrivate da Decathlon schiudono gli orizzonti su una possibile apertura a Palermo e sembra chiaro anche dal riferimento dell'azienda agli "interessi di espansione" anche nel capoluogo siciliano. E c'è anche l'ipotesi di un'apertura - paventata dai sindacati - non in un immobile ad uso esclusivo, ma all'interno del centro commerciale Conca d'Oro.

L’apertura del negozio trapanese è prevista dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 21 con orario continuato. La superficie si sviluppa su mille metri quadrati con cinque casse di cui 2 in modalità self cash. Il team si compone di 20 collaboratori, di cui 15 neo-assunti. Così la Store Manager, Emanuela Bruno: "Sono particolarmente orgogliosa di capitanare il progetto di Trapani per Decathlon Italia. Da un canto, perché sono siciliana e credo fortemente che un’azienda che promulga i valori dello sport possa apportare molto valore in un territorio ricco di risorse naturali come il nostro, dall’altro per la fermezza con cui si è voluto perseguire i piani di sviluppo offrendo nuove opportunità di lavoro in un contesto territoriale e nazionale controverso". Il punto vendita offrirà esperienze di acquisto omnicanali, con la possibilità di ordinare l’intero catalogo delle oltre 80 discipline sportive presenti su decathlon.it con consegna a casa o sul punto vendita. L’offerta fisica della superficie trapanese si concentrerà sugli articoli per praticare attività all’aria aperta, quali escursionismo, sport acquatici, ciclismo, running, equitazione e tennis. Completano l’offerta i tradizionali servizi di Decathlon: il noleggio di materiale (in particolare sup e kayak possono essere noleggiati in locale, così come le bici il cui ritiro è possibile direttamente sul punto vendita) ed il servizio di stampa e personalizzazione di abbigliamento e attrezzatura sportiva. Il punto vendita si trova in Via I Dorsale ZIR, snc a Trapani. Nel rispetto delle norme vigenti, accoglierà 130 clienti contemporaneamente.