Tutto pronto per i saldi, ecco il decalogo per gli acquisti di Federconsumatori

Dopo l’abbuffata con il black friday, nonostante molti negozi abbiano anticipato gli sconti avvisando la clientela fidelizzata con sms e telefonate pur di far cassa, i consumatori hanno limitato gli acquisti ai regali di Natale e allo strettamente necessario. Ciò dovrebbe creare interesse e buone prospettive per gli imminenti saldi fa sapere Federconsumatori.

“I palermitani, pur riducendo il budget, non hanno rinunciato ai regali di Natale, specialmente quelli dedicati ai bambini. Molti hanno comprato online, ma gran parte ha preferito ancora recarsi nei negozi tradizionali, per verificare la qualità dei prodotti e non rischiare di avere problemi con il reso e la restituzione di quanto speso. La spesa media per famiglia è stata di 168 euro” spiega Lillo Vizzini, presidente Federconsumatori Palermo.

Il decalogo

La raccomandazione più importante sui saldi è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell’acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto.