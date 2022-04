Pagamenti digitali, in provincia di Palermo 1 milione 74 mila carte Poste Pay

In provincia di Palermo ci sono 1 milione 74 mila possessori di carte Poste Pay. A fornire i dati è Poste italiane.

"Nell’ultimo anno sono salite a 2 miliardi le transazioni con le 29 milioni di carte di pagamento di Poste Italiane - si legge in una nota - con un incremento nel 2021 del 29% rispetto all’anno precedente. Hanno inoltre raggiunto quota 9 milioni i portafogli digitali e-wallet".

Numeri che testimoniano il ruolo di Poste Italiane "quale motore di trasformazione digitale del Paese per una società sempre più cashless. L’ultima nata in casa Poste è PostepayGreen, la carta biodegradabile che ha l’obiettivo di tagliare il traguardo di 20 milioni di emissioni entro il 2025, ideata per i giovanissimi da 10 a 17 anni ed eletta come prodotto dell'anno 2022.

"Le carte di pagamento sono disponibili in molte versioni, tra cui la PostepayEvolution dotata di Iban e la PostepayEvolution Business. Questi prodotti aggiungono alle normali funzioni di una prepagata anche quelle principali di un conto corrente e consentono, per esempio, di inviare o ricevere bonifici, domiciliare le utenze e ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione", conclude Poste italiane.