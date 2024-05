Federazione bancari, Dario Liotta nuovo responsabile in Banca Sant'Angelo

Dario Liotta è il nuovo responsabile sindacale Fabi della Banca Sant'Angelo di Palermo. Su determinazione dei colleghi iscritti alla Fabi dell'unità produttiva di Palermo città si è costituita una nuova rappresentanza sindacale aziendale dell'organizzazione di

riferimento della categoria.

Con voto unanime è stato eletto responsabile Dario Liotta. Soddisfazione è stata espressa dalla segreteria provinciale Fabi di Palermo. Il coordinatore Carmelo Raffa e il responsabile organizzativo Giuseppe Scelta dichiarano che "in poco tempo la Federazione autonoma bancari italiani è diventata la sigla maggiormente rappresentativa anche in Banca Popolare Sant'Angelo" e che "quotidianamente pervengono in segreteria nuove adesioni".