A tutto porto, Monti: "Palermo chiuderà con 930 mila crocieristi nel 2023"

"Siamo partiti nel 2017 con una grande opera di riqualificazione, di riappropriazione del mare, di restituzione a Palermo e alle città che si affacciano sui nostri porti dei loro scali. Abbiamo messo a terra circa un miliardo di investimenti e i risultati concreti li possiamo oggi delineare in questa giornata. Quest'anno il solo porto di Palermo chiuderà con 930 mila passeggeri crocieristi. Il numero è esattamente quello che nel 2018 tutti i porti siciliani sono riusciti a conseguire. Quindi la sola Palermo oggi fa la somma di tutti i passeggeri che in pre-pandemia si sono movimentati in tutti i porti dell'Isola". A dirlo, a margine dei lavori della Giornata mondiale del Turismo organizzata da Travelexpo al San Paolo Palace di Palermo è stato Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale. "Aver realizzato infrastrutture ricettive, cinque terminal in quattro porti, aver avviato opere di riqualificazione e creato delle vere e proprie porte da mare per le nostre città - ha aggiunto - ha rappresentato un plus importante in termini turistici".