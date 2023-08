Al porto c'è la Royal Caribbean, la nave da crociera più grande mai arrivata a Palermo

Una vera e propria città galleggiante, la nave più grande mai attraccata al porto di Palermo sino ad ora. Si chiama Odyssey of the seas della Royal Caribbean, la compagnia armatrice norvegese-statunitense con base a Miami che controlla un quarto del mercato globale delle crociere. Un banco (anzi banchina) di prova per lo scalo marittimo palermitano che potrà ospitare, da questo momento in poi, anche altri giganti del mare.

Il viaggio in una nave da 1,2 milioni di dollari

La crociera è partita dal porto di Civitavecchia per un viaggio nel Mediterraneo e ospita ben 5.200 passeggeri, più 1.600 di equipaggio, che questa mattina sono scesi a terra per un mini-tour alla scoperta di Palermo. La capienza massima è di 7.173 persone (divise tra 5.510 viaggiatori e 1.663 di personale). La nave, costata complessivamente 1,2 milioni di dollari, è la più tecnologica della flotta Royal Caribbean (ha addirittura un simulatore di volo) nonché la più alta al mondo (superando i cento metri d'altezza).

Dall'imponente ponte di comando della nave ormeggiata al molo Santuzzo è un colpo d'occhio. La vista aerea mostra il prossimo molo trapezoidale e il mare da Sant'Erasmo a Mondello. "L'ormeggio è stato sicuro, la banchina ottimale - spiega a PalermoToday Antonio Di Monte, presidente della West Sicily Gate che ha fatto gli onori di casa - e il comandante ci ha assicurato che in futuro anche altre navi di questa stazza potranno arrivare al porto di Palermo".

I numeri del gigante resort dei mari

Il viaggio inaugurale - che ha visto come madrina Erin Brown - è stato nell'estate del 2021, dopo che il cantiere nella quale è stata costruita "Odissea dei mari" (Meyer Werft, a Papenburg in Germania) ha dato l'ok alla navigazione: 135 piedi di larghezza e 1,138 di lunghezza, velocità di crociera di 24 nodi, ha quattro propulsori di prua da quasi cinque cavalli di potenza ciascuno.

Un resort dei mari che al suo interno ospita di tutto: una galleria di negozi, aperta a chi vuole fare shopping tax-free (è possibile comprare a bordo persino gli orologi Cartier, Omega e Tag Heuer), ma anche fare un piccolo break con un caffè americano firmato Starbucks. E poi ancora otto ristoranti (uno totalmente dedicato ad Alice in wonderland, dove il menu si può leggere solamente se si dipinge con un pennello), una spa, un casinò, una discoteca, una galleria d'arte e persino un teatro dove poter assistere a spettacoli dal vivo.

Punto di forza della crociera da quasi 170 mila tonnellate è lo spazio dedicato ai più piccoli e agli atleti tre piscine interne e due esterne dotate di impianti per gli sport acquatici dislocate sui sedici ponti esterni. E poi ancora un campo da basket, uno da padel, uno per il calcetto e persino la pista dedicata agli autoscontri e una parete tutta da scalare.