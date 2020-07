Banche, la Fabi costituisce la rappresentanza sindacale del Credito Emiliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al Credito Emiliano è stata costituita a Palermo la nuova rappresentanza sindacale aziendale della Fabi, il sindacato maggiormente rappresentativo del settore bancario. Eletto dai lavoratori responsabile dell’organismo sindacale, Giovanni Pasqualino, quadro direttivo con una grande esperienza aziendale.

Per Carmelo Raffa, coordinatore regionale della Fabi in Sicilia: “Si aggiunge un nuovo ed importante tassello nell’isola a presidio dei diritti dei lavoratori del Credem, di ciò ne siamo fieri”.

"Siamo riusciti a conquistare la fiducia dei lavoratori – spiega Filippo Virzì del dipartimento nazionale comunicazione e Immagine della Fabi - lavorando in questi lunghi e difficili mesi gravati dall’emergenza sanitaria con l’informazione continua e trasparente, il nostro impegno è stato premiato dai lavoratori i quali non si sono mai sentiti da soli in una fase che ha richiesto un dispiegamento di energie senza precedenti da parte di tutta la Fabi”.