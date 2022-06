Credem punta sulla Sicilia e apre una nuova filiale a Palermo

Raggiungere entro i prossimi tre anni 30 mila nuovi clienti, 800 milioni di euro di nuove masse tra raccolta e prestiti e inserire 20 nuovi professionisti tra dipendenti e consulenti finanziari. Sono questi gli importanti obiettivi di crescita in Sicilia di Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo. All’interno della strategia di sviluppo, l’istituto ha investito sul territorio siciliano anche negli anni di crisi e ha conseguito risultati di successo. Nel 2021, in particolare, Credem è cresciuto in Sicilia dell’8% per quanto riguarda la raccolta e del 4% sui prestiti e per il 2022 rilancia con una nuova sede dell’agenzia 6 di Palermo che da alcuni giorni è operativa presso i nuovi locali di via Notarbartolo 40 (precedentemente in via Damiani Almeyda 42).

La banca inoltre ha inserito in sicilia circa 50 persone negli ultimi cinque anni di cui 9 dall’inizio del 2022. La nuova sede è stata inaugurata con il direttore della filiale Dario Curto, il country leader del centro sud Italia Costantino Algeri, il regional leader Michelangelo Guccione ed il market leader retail Marco Caronia, il titolare del centro imprese Francesco Di Maria, il responsabile del centro small business Ferdinando Cavazzuti ed il capo mercato dei consulenti finanziari Calogero Aprile.

"Credem - si legge in una nota - opera in Sicilia da oltre 30 anni ed attualmente conta 49 filiali, due centri imprese per la gestione della clientela corporate e sei centri imprese per la clientela small business, la rete di consulenti finanziari, la struttura di private banking e gli agenti specializzati nei finanziamenti della società Avvera. Sono 190 mila i clienti attualmente seguiti in Sicilia per un totale di 5 miliardi di euro di raccolta".

“Siamo molto soddisfatti dello sviluppo del progetto di Credem in Sicilia e degli importanti risultati raggiunti nel corso degli anni”, ha dichiarato il Regional Manager Sicilia, Michelangelo Guccione. “Vogliamo continuare a consolidare la nostra presenza in una regione con grandi opportunità di crescita. Siamo orgogliosi dell’apertura della nuova sede della filiale di Palermo, dimostrazione del successo del Gruppo e degli impegni futuri sul territorio siciliano. Il Gruppo Credem è capace di offrire una gamma di servizi completi e all’avanguardia nell’ambito della gestione del risparmio. Inoltre, in un territorio così ricco di risorse, diamo grande rilevanza all’assistenza alle piccole e medie imprese. Siamo molto attenti all’aspetto dei prestiti ai privati e dei mutui per i quali possiamo offrire una consulenza specializzata che risponda a tutte le esigenze legate al benessere finanziario e di vita dei nostri clienti”, ha concluso il Regional Manager Sicilia, Michelangelo Guccione. Il Gruppo Credem, tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d’Europa, è quotato alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine marzo 2022, tra raccolta complessiva e prestiti, pari ad oltre 120 miliardi di euro.