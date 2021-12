Covid, il settore della ristorazione lancia l'Sos: "A dicembre 40% di incassi in meno rispetto al 2019"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I primissimi dati di dicembre, elaborati dal Centro studi di Mio Italia, dicono che il comparto della ristorazione (Horeca) sta registrando in media il 40% di incassi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte anche di meno 55%. E non è ancora finita, "perché ci sono le incognite di Natale e Capodanno, in genere giorni clou: se la tendenza negativa non si arresterà, nei locali sarà il deserto". Lo dice Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

"Queste cifre sono reali e fanno a cazzotti con la propaganda trionfalistica sulle stime del Pil. Di fatto, i ristoranti sono aperti – così c’è la scusante per non concedere nuovi Ristori – ma semivuoti", ha aggiunto Salvo Longo (presidente Mio Sicilia) .

"A fronte dei mancati incassi, ci sono gli aumenti generalizzati e a doppia cifra derivanti dal caro-materie prime, di cui non si parla mai abbastanza, e il salasso del fisco, che ha preteso proprio ora il pagamento di tutte le Rottamazioni, come se fossimo in un periodo economicamente florido e non in emergenza", ha spiegato Paolo Bianchini.

Per Longo "La paura istillata alle persone, il guazzabuglio del super green pass, gli errori e le incertezze sulla gestione invernale del covid ci stanno portando al profondo rosso. Attenzione, perché il comparto Horeca è trainante per l’economia e l’occupazione: se salta si trascina dietro tutto".