Costituita la categoria dei Trasporti a Confartigianato Palermo, Chilardi è presidente

Costituita la categoria dei Trasporti a Confartigianato Palermo. Alla guida della squadra, Matteo Chilardi, 41 anni. Al suo fianco, nel direttivo, Diego Ruvituso come vice presidente, e Giuseppe Virga, consigliere.

Tra gli obiettivi principali, subito dopo aver costituito e rinsaldato la rete degli associati, un impegno concreto per regolamentare la consegna delle merci nel centro di Palermo, l’accesso al credito agevolato per leasing o acquisto di automezzi più green anche usati e ancora riflettori puntati su corsi di formazione, carenza di personale e tutor per acquisizione di certificazioni e licenze.

“Il tema centrale di oggi – ha detto il neo presidente Chilardi – è la sostenibilità in tutti i suoi aspetti, una sostenibilità finanziaria, strategica, operativa, ecologica. Nello spirito di Confartigianato, la missione della nostra categoria sarà quella di essere un centro di interesse dove gli associati possano confrontarsi, crescere, trovare competenze, vantaggi, al fine di intraprendere un percorso di sostenibilità che spesso con le sole proprie forze non si riesce a raggiungere per varie ragioni. La costituzione del network ed il suo sviluppo saranno quindi cruciali al fine di giocare un ruolo importante nella sostenibilità”.