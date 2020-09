Costa Crociere torna a Palermo, al porto è arrivata la Diadema

Costa Crociere è tornata a fare scalo a Palermo con Costa Diadema. La nave, che è la seconda della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo, è arrivata in porto stamattina, alle ore 8 circa, nell’ambito di una crociera di una settimana dedicata alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia. L’itinerario, riservato solo a ospiti residenti in Italia, è partito da Genova sabato 19 settembre, ha fatto tappa nei giorni scorsi a Civitavecchia e Napoli, e nei prossimi giorni visiterà anche a Cagliari e La Spezia.

A ottobre Costa Diadema farà scalo nuovamente a Palermo per due crociere riservata al mercato francese, per poi tornare a dicembre, quando offrirà crociere di 14 giorni in Egitto e Grecia. Dal 19 ottobre arriverà anche AidaBlu di Aida Cruises, marchio tedesco del Gruppo Costa, che farà scalo a Palermo tutte le settimane sino a dicembre, nell’ambito di un itinerario di sette giorni dedicato interamente all’Italia.

"Salutiamo con soddisfazione la ripresa delle attività di Costa Crociere – ha dichiarato il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando - e il fatto che Palermo sia fra le destinazioni scelte per questa nuova avventura, che è un importante segno di ripresa di cui il nostro Paese e la nostra comunità ha bisogno. Ci auguriamo che le rigide misure di prevenzione e sicurezza adottate dalla compagnia contribuiscano a minimizzare il rischio di contagio ed allo stesso tempo auspichiamo che questa presenza in città possa tornare ad essere elemento di crescita e nuova risorsa per un settore, quello turistico, che è certamente fra quelli più gravemente colpiti dalla crisi".

"E’ un grande piacere poter rivedere una nave Costa a Palermo con i nostri ospiti a bordo. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente con le istituzioni per proporre una nuova esperienza di crociera che garantisca il massimo della sicurezza per ospiti, equipaggi e comunità locali, ma permetta allo stesso tempo di godere pienamente di tutti i servizi che rendono uniche le nostre vacanze. I primi riscontri che stiamo ricevendo dagli ospiti a bordo sono davvero incoraggianti”, afferma invece Carlo Schiavon, Country Manager Italia Costa Crociere. "Palermo - aggiunge - rappresenta un porto importante per la ripartenza di Costa. Il ritorno delle nostre navi porterà benefici alle numerose attività turistiche legate al nostro settore presenti sul territorio".

Per la ripresa delle sue crociere Costa ha sviluppato insieme a un panel di esperti scientifici un nuovo protocollo, il Costa Safety Protocol, che contiene nuove misure operative adeguate alle esigenze della situazione Covid-19, perfettamente conformi alle disposizioni in materia definite dalle autorità italiane ed europee. I passeggeri in arrivo oggi su Costa Diadema sono stati sottoposti prima dell’imbarco, avvenuto a Genova, al controllo della temperatura corporea, alla verifica del questionario sanitario e a un test con tampone antigenico. Nell’eventualità di casi sospetti è possibile effettuare un test con tampone molecolare. Prima dell’imbarco anche l’equipaggio è stato sottoposto a test con tampone molecolare in momenti diversi, ed ha osservato un periodo di quarantena di 14 giorni. Il test sull’equipaggio viene inoltre ripetuto una volta al mese.

Le destinazioni comprese nell’itinerario di Costa Deliziosa potranno essere visitate esclusivamente con escursioni protette organizzate dalla compagnia in gruppi ristretti di persone, con controllo della temperatura prima di uscire e di rientrare a bordo, e utilizzo di mezzi igienizzati. Per quanto riguarda Palermo, le escursioni prevedono cinque diversi tour della città, uno a Cefalù, uno alla Valle dei Templi di Agrigento, e uno a San Vito Lo Capo.

L’offerta a bordo della nave è stata ridisegnata secondo le procedure del protocollo di sicurezza, ma senza rinunciare agli elementi caratteristici della vacanza in crociera, anche grazie al distanziamento fisico favorito dalla riduzione della capienza della nave. Ad esempio, gli spettacoli vengono ripetuti più volte per gruppi ristretti di persone; i ristoranti offrono solo il servizio al tavolo; la capacità delle sedute nei teatri, show lounge, bar e ristoranti è stata rivista per tenere conto del distanziamento fisico; per alcune aree, come spa, piscine, miniclub per bambini, sono previsti ingressi scaglionati con un numero limitato di persone alla volta. Sono state inoltre intensificate le attività di sanificazione e igienizzazione di tutti gli ambienti di bordo, comprese le cabine, e sono stati potenziati i servizi medici. Ulteriori misure a garanzia della sicurezza sono l’utilizzo della mascherina quando necessario, gli erogatori con gel igienizzante per le mani e la misurazione della temperatura corporea garantita in qualsiasi momento tramite dispositivi elettronici self-service presenti a bordo.