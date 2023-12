Cedifop, presentato alla Regione un nuovo corso per metalmeccanici subacquei

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il centro studi Cedifop formazione professionale di subacquea industriale, con sede corsuale all’interno del porto di Palermo, ha presentato un progetto all’assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale dal titolo “Metalmeccanici subacquei: Ots-Inshore-Offshore”.

Utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dell’assessorato, il Cedifop ha così trasmesso un progetto che se ritenuto idoneo dalla commissione esaminatrice consentirà a diversi giovani di realizzare gratuitamente un corso le cui prerogative consentono a coloro i quali superano gli esami finali di inserirsi sin da subito nel mondo del lavoro considerate le innumerevoli richieste di personale specializzato nel settore subacquea industriale.

Le caratteristiche dei corsi effettuati dal Cedifop consentono, infatti, di partire con il 1° livello Ots che dà la possibilità di proseguire con i livelli successivi (Inshore e Offshore) senza dover ripetere di nuovo il corso Ots prerogativa che attualmente in Sicilia resta un’esclusiva Cedifop. Il progetto appena presentato dal Cedifop prevede corsi gratuiti finanziati dal Fondo sociale europeo attraverso il bando numero 7 del 2013.

Nell’attesa dell’esito del progetto appena trasmesso in assessorato, lo staff dei progettisti del Cedifop ha già stilato il calendario di massima dei corsi del prossimo anno. Dal 29 gennaio al 23 febbraio sarà realizzato il corso “Inshore diver (saldatore subacqueo); dal 4 marzo al 14 giugno toccherà all’Ots (Operatore tecnico subacqueo); dal 17 giugno al 12 luglio quello di “Inshore diver” (saldatore subacqueo); dal 15 luglio al 9 agosto, sarà la volta del corso di “Top Up Offshore air diver” con IDSA Level 3 "Recommended IMCA” (International Marine Contractors Association), ovvero gli standard operativi sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria. Infine, tra settembre e dicembre, il Cedifop ha in programma lo svolgimento di un nuovo corso di OTS.