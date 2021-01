Scarseggiano le prenotazioni: Volotea sospende i collegamenti Torino-Palermo

Le festività natalizie sono finite ma di un ritorno alla normalità, soprattutto negli spostamenti, ancora non se ne parla. In attesa di nuove restrizioni previste per gennaio, anche all'aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle, a causa della mancanza di prenotazioni, le compagnie aeree hanno già sospeso, a partire da ieri lunedì 12 gennaio, i voli su diverse tratte. Volotea ha sospeso tutti voli su Torino fino a metà febbraio, annullando così i collegamenti con la Sardegna (Alghero, Olbia e Cagliari) e il Sud Italia (Catania, Lampedusa, Palermo, Lamezia Terme, Napoli). Anche BlueAir si arrende e tiene a terra almeno fino al 1° febbraio gli aerei per Alghero, Cagliari e Trapani.

La situazione al momento quindi è di grande incertezza anche se gli operatori del settore sperano in una ripresa a partire da fine marzo, quando scatterà la programmazione estiva.