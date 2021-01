Negozianti messi alle strette dal Covid: "Ottomila attività rischiano di chiudere"

Una piattaforma con quattordici punti per salvaguardare il sistema economico siciliano, con l’hashtag “Basta!Dall’1febbraioriapriamo”. E’ l'iniziativa di Confcommercio Sicilia, che si rivolge al presidente del Consiglio dei ministri e al governatore siciliano Nello Musumeci. L'associazione presenta una serie articolata di richieste "per scongiurare una deflagrazione sociale di immane portata". "Siamo rispettosi della salute di tutti e siamo pronti ai sacrifici per l’emergenza sanitaria – spiega il presidente facente funzioni Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti – ma dobbiamo salvaguardare l’emergenza sociale ed economica”.

"I danni imposti a tutte le aziende siciliane del commercio, dei servizi, del turismo e alle professioni – dicono dall'associazione – sono inestimabili, senza contare gli effetti negativi negli altri settori e nei consumi, che alimentano tutto il sistema economico e garantiscono la coesione sociale. I nostri settori, che rappresentano circa il 70% delle partite Iva, da mesi vedono le proprie prospettive di vita e lavoro appese all’incertezza presente e alla volatilità futura. La cassa integrazione per i nostri dipendenti - laddove concessa ed effettivamente erogata - non è sufficiente a recuperare il disagio di centinaia di migliaia di famiglie che da quelle prospettive dipendono. Le stime per il futuro, insomma, sono nerissime".

"Prevediamo che, soltanto nella nostra Regione, con una popolazione di circa cinque milioni di abitanti e con oltre 400 mila aziende – aggiunge Manenti – rischiano la chiusura circa 80 mila attività, con la perdita di oltre 40 miliardi di fatturato e di circa 300.000 mila unità lavorative. Ecco perché consideriamo queste richieste una strategia di sopravvivenza e di minimo rilancio che consentirebbe di non perdere irrimediabilmente, e con le conseguenze individuate in premessa, il contributo dei nostri settori all’economia e all’immagine del Paese”.

Confcommercio Sicilia chiede un cambio di marcia a favore di tutti quei settori che hanno investito per poter restare aperti: "Ci sia restituita la dignità di una prospettiva certa di riapertura, stabile e basata sull’effettiva possibilità di lavoro e di messa in sicurezza. Se non saranno attivati adeguati correttivi alla gravissima crisi economica scaturita dall’epidemia, certamente non riusciremo, per mancanza assoluta di liquidità, a pagare dipendenti, fornitori, servizi e ogni forma di tassazione. Inadempimenti non voluti ma certamente imposti dalle condizioni delle nostre imprese”.

Queste le richieste formalizzate al Governo Conte e alla Regione