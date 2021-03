Settore matrimoni ed eventi in ginocchio, Federmep: "Fatturato crollato di circa il 90 per cento"

"Il settore dei matrimoni e degli eventi privati in Sicilia conta oltre 6.000 tra imprese e professionisti, che nel 2018 hanno reso speciali quasi 19 mila matrimoni, con un fatturato, compresi gli eventi che supera il miliardo di euro, crollato di circa il 90 per cento, mettendo in enormi difficoltà imprese e professionisti". Lo scrive in una nota la delegazione siciliana di Federmep - la federazione che raccoglie imprese e l iberi professionisti del comparto matrimoni ed eventi - a commento delle proposte emendative alla legge di stabilità regionale in discussione all'Ars.

"Registriamo - prosegue Federmep - con piacere che durante i lavori in commissione sulla legge di stabilità regionale numerose forze politiche hanno proposto aiuti concreti per i nostri operatori economici. Confidiamo che, grazie all’interessamento trasversale, queste proposte possano essere approvate dall’Assemblea regionale siciliana e permettere alle imprese di affrontare con un po’ più di tranquillità il tempo, confidiamo poco, che manca alla ripresa dei matrimoni e degli eventi".