Posti di lavoro in fumo a causa del Covid, Banca d'Italia: "In Sicilia -2,5% di occupati in sei mesi"

A causa dell'emergenza sanitaria nel corso della prima parte del 2020 le condizioni del mercato del lavoro siciliano "si sono deteriorate" e "il numero di occupati, nella media del semestre, si è ridotto di circa 34.300 unità rispetto allo stesso periodo del 2019", dato che in termini percentuali rappresenta un calo del 2,5%.

I numeri sono contenuti nell'aggiornamento congiunturale sull'economia della Sicilia redatto dalla Banca d'Italia e presentato oggi dal direttore della sede di Palermo Pietro Raffa. Il calo degli occupati è in linea con quanto avvenuto nel Mezzogiorno (-2,6%) ma è stato più intenso rispetto al dato medio italiano (-1,7%). Nello stesso periodo sono diminuite significativamente sia le ore lavorate per addetto sia quelle complessive.

"La riduzione dell'occupazione ha colpito maggiormente l'universo femminile e quello dei contratti a tempo determinato - ha affermato Raffa -, mentre la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti hanno attenuato gli effetti per l'occupazione a carattere permanente". Il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni è sceso di 0,7 punti percentuali, al 39,8%. "Sulla contrazione dei livelli occupazionali - si legge nel report di Bankitalia - ha inciso la diminuzione del numero degli addetti nel settore dei servizi e in particolare nel comparto degli alberghi e ristoranti".

Fonte: Dire