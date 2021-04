Palermo zona rossa, Confcommercio: "Danni per circa 50 milioni, perderemo posti di lavoro"

"Questa nuova deleteria zona rossa comporterà ulteriore danni all'economia cittadina, stimati approssimativamente in 50 milioni di euro". A lanciare l'allarme è Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, secondo la quale questa chiusura forzata darà il colpo di grazia ad altre imprese già in agonia. "Avremo la perdita di altri numerosi posti di lavoro che si aggiungeranno al milione di posti di lavoro già persi in Italia. Chi paga per questo? L'inadeguatezza ha un costo. E’ passato un anno e sembra di essere all’anno zero nella lotta alla pandemia”, tuona il presidente.

Confcommercio Palermo rilancia anche le critiche sulla gestione dell’emergenza sanitaria. “Quella di Palermo non è un’emergenza, è una situazione - prosegue Di Dio - figlia di una macchina organizzativa che evidentemente non ha funzionato, ammesso che i dati siano corretti e non buttati a casaccio. Perché non conosciamo i numeri, non c'è trasparenza. E ammesso che ci fosse, non abbiamo garanzie di gestione adeguata dei dati, visto il sistema confuso e medievale se anche in buona fede. Siamo stanchi - continua il presidente di Confcommercio Palermo - di una classe politica che agisce come un 'notaio' e assume posizioni pilatesche o addirittura autoritarie e arbitrarie. Noi rispettiamo le disposizioni ma vorremmo essere certi che non ci troviamo dinanzi ad abusi, visto che i dati non sono quelli che sancivano la zona rossa secondo i parametri nazionali".

Patrizia Di Dio critica anche la gestione della campagna vaccinale: "Sappiamo per certo che ancora non funziona la campagna vaccinale: ai ritmi attuali, in base alla nostra simulazione con la media degli ultimi giorni, soltanto nei prossimi anni, ed esattamente ad aprile 2022, verrà completata la somministrazione della prima dose. Di questo chi ne risponde?”. Confcommercio non è l'unica associazione di categoria ad essere insorta contro la decisione di istituire a Palermo la zona rossa. Al contrario, la notizia delle massime restrizioni per limitare i contagi da Covid ieri ha mandato su tutte le furie anche Confesercenti: "Un disastro per l'economia".