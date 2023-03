Corleone, a Palazzo di Città inaugurato un nuovo sportello della Camera di Commercio

"Il nuovo sportello camerale è un primo passo rispetto a una nuova visione dei centri abitati dell’entroterra siciliano. Territori, persone e risorse da valorizzare e coinvolgere in un processo di sviluppo dell’Isola sempre più inclusivo e di conseguenza più sostenibile, sia sul piano sociale che su quello imprenditoriale". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, questa mattina partecipando all'inaugurazione del nuovo sportello della Camera di Commercio Palermo-Enna, in piazza Garibaldi, a Corleone.

Dopo uno stop temporaneo, la struttura è stata riavviata nei locali al piano terra del Palazzo di Città, offrendo nuovi servizi a sostegno delle imprese già esistenti e delle nuove iniziative imprenditoriali. L’inaugurazione si è svolta a margine dell'incontro su “Legalità e opportunità di sviluppo economico del territorio corleonese e delle aree interne della provincia di Palermo”, al Centro internazionale di documentazione sulle mafie e del movimento antimafia.

"La peculiare realtà demografica delle aree interne dell'Isola - ha aggiunto l'esponente del governo Schifani - si colloca in una dinamica che riguarda tutto il territorio siciliano e l’intero Mezzogiorno, caratterizzata da scarsa crescita economica, dal riaffacciarsi di nuove emigrazioni, dal persistere di storici ritardi rispetto al Centro-Nord Italia. Per invertire questi fattori dobbiamo lavorare con un progetto strategico. Avere una rete di strutture a supporto della crescita dei nostri territori interni va in questa direzione".