Centri per l'impiego, Cobas-Codir e Sadirs: "Riqualificazione del personale prima dei concorsi"

Grande partecipazione alle assemblee dei centri per l'impiego promosse da Cobas-Codir e Sadirs. I sindacati autonomi chiedono di "attivare la contrattazione per riformare l'ordinamento professionale con un processo di riclassificazione e riqualificazione del personale" prima dell'indizione dei concorsi per il potenziamento dei centri per l'impiego.

Cobas-Codir e Sadirs, in una nota a firma di Fabrizio Masi e Francesco Madonia, spiegano di avere ribadito nelle assemblee e in commissione Lavoro all'Ars "la necessità improcrastinabile di un vero potenziamento e ammodernamento di tutta l'amministrazione regionale, prevedendo - proseguono i sindacati - il giusto riconoscimento del lavoro e della professionalità dei dipendenti in servizio che, con spirito di abnegazione, a prescindere dalle qualifiche e dagli emolumenti, hanno permesso all'amministrazione di raggiungere gli obiettivi prefissati".