Dipendenti della cooperativa Sintech senza stipendio, Lentini: "I posti di lavoro vanno difesi"

"I dipendenti della cooperativa sociale Sintech Ets di Palermo, aderente al consorzio Sintesi Ets, rimasti senza stipendio, vanno tutelati: per questo ho richiesto l'intervento delle autorità preposte in relazione al comportamento dell'azienda Filippetti spa, che ritengo inqualificabile". Lo afferma il deputato regionale Totò Lentini, componente della commissione lavoro dell'Ars, dopo aver appreso da alcuni lavoratori che "a causa di una grave inadempienza del committente, il gruppo Filippetti non paga le fatture da febbraio 2022, oggi scatta il Fondo di integrazione salariale (Fis) a zero ore".

"Lo stesso gruppo Filippetti, senza alcun preavviso nei confronti del consorzio Sintesi, ha attivato la procedura di composizione negoziata ex articolo 118/2021 in data 12 maggio, che non rientra tra le fattispecie delle procedure concorsuali. Motivo per cui bisogna attivare tutte la procedure necessarie alla difesa dei livelli occupazionali", conclude Lentini.