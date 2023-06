Cooperazione Italia-Malta: a Palermo si presenta il progetto "Move on – mobilità transfrontaliera"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La società consortile Ass.For.SEO s.r.l. e la partner Hermes Corportation Ltd, nell’ambito del loro impegno costante per promuovere la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo sostenibile tra Italia e Malta, presenteranno a Palermo l’evento finale di presentazione dei risultati del progetto Move On – mobilità transfrontaliera attraverso l’erogazione di voucher. Il progetto è nato con l’obiettivo di favorire una crescita dell’occupazione, nell’area di cooperazione Sicilia–Malta, attraverso dei percorsi di mobilità lavorativa di giovani e neodiplomati, residenti nell’area di cooperazione, con l’erogazione di voucher destinati a stage di inserimento lavorativo presso PMI ed organizzazioni siciliane e maltesi.

Move On – mobilità transfrontaliera si inserisce tra le azioni per fronteggiare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Uno strumento formativo che ha registrato una larga adesione dei giovani siciliani che hanno apprezzato la nuova formula che oggi consente loro di maturare, attraverso voucher di mobilità lavorativa, importanti esperienze in imprese maltesi.

L’evento avrà luogo giovedì 22 giugno 2023 a partire dalle ore 11:00 presso il Best Western Ai Cavalieri Hotel, via Sant’Oliva 8 a Palermo. In questa occasione si riuniranno rappresentanti di imprese, stakeholder, istituzioni ed enti locali, offrendo un’opportunità unica di scambio di conoscenze e di promozione della cooperazione transfrontaliera. La mattinata sarà dedicata alla presentazione dei contenuti del progetto con un focus sui destinatari e aziende coinvolte, presentazione dei risultati e a concludere i saluti da parte dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche.

A partire dalle ore 14:30, dopo il light lunch, ci sarà il Workshop di capitalizzazione dei risultati, che avrà l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti le opportunità derivanti dall’ultima fase del progetto Move On, gli ambiti strategici di intervento, la funzione del Network Transfrontaliero e gli strumenti a supporto. Il workshop sarà a numero chiuso e vedrà la partecipazione di imprese, istituzioni e stakeholder invitati a prendere parte all’evento. L’obiettivo di Interreg è di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’UE e nei Paesi limitrofi attraverso progetti transfrontalieri, puntando a promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato. I programmi Interreg sono stati avviati nel 1990 dall’Unione europea. Nel corso degli anni, i programmi si sono sviluppati costantemente diventando uno strumento importante per il raggiungimento di obiettivi concreti.