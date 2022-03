Le associazioni datoriali regionali al lavoro per la tutela del mondo artigiano

Nasce un tavolo tecnico operativo per la contrattazione di secondo livello dell’artigianato. Questa mattina le associazioni datoriali, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, si sono incontrate per dare il via ai lavori.

“Dopo l’onda lunga di apertura e chiusura dei principali contratti del mondo artigiano di primo livello – spiegano orgogliosi i responsabili regionali delle associazioni regionali dell’artigianato –, oggi abbiamo avviato un tavolo tecnico operativo per avviare la stagione dei rinnovi dei contratti di secondo livello che riguardano il nostro mondo. Un passo tanto importante, quanto necessario, in un momento in cui le aziende artigiane sono in profonda crisi. L’interlocuzione contrattuale, che prevede anche un rilancio importante della bilateralità, è indispensabile per cercare nuove opportunità per le nostre imprese”.