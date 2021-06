Congresso Fgs Sicilia: segreteria al palermitano Carramusa, Fabiana Gattuso presidente del direttivo regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata di oggi si è svolto il congresso regionale della Federazione dei Giovani Socialisti. Diverse le partecipazioni, compresi alcuni membri esterni alla federazione ma importanti nel panorama socialista. Il congresso, celebrato anche alla presenza del segretario nazionale Enrico Maria Pedrelli e di altri membri della segreteria nazionale, ha visto eleggere all’unanimità il trentenne palermitano Mattia Carramusa, che succede a Fabiana Gattuso alla segreteria regionale. Ad affiancare alla segreteria Carramusa, il diciannovenne catanese Gianfranco Rosati e il ventiseienne calatino Gaetano Gambino, candidato consigliere comunale in quota FGS al comune di Caltagirone. Rimane in ruoli direttivi anche Fabiana Gattuso, che assume la carica di presidente del direttivo regionale. “Un sentitissimo grazie a tutti i compagni per la fiducia che hanno riposto in me per questo gravoso compito”, ha scritto Carramusa sui social. “Ora verrà il lavoro tosto: battaglie, tante, con i pochi strumenti che abbiamo. Ma non è il numero di strumenti a determinare la riuscita, quanto più l'abnegazione e l'impegno. Lottare, formarsi e fare politica, Tutto al fine di, come diceva Nenni, portare avanti tutti quelli che sono nati indietro” ha poi concluso.