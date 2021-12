Confindustria premia 13 imprese: "Eccellenze simbolo della Sicilia che resiste"

La Sicilia che resiste e che, nonostante le difficoltà, riesce a fare impresa e distinguersi nel mercato è stata premiata da Confindustria. Consegnate oggi 13 targhe ad altrettante eccellenze nostrane che si sono distinte per competitività, innovazione, per riconoscibilità del marchio, per essere vessillo e bandiera dello sviluppo di un territorio. L'iniziativa al termine del convegno "Il valore dell'impresa, l'impresa di valore", che ha visto la partecipazione del leader nazionale degli industriali Carlo Bonomi.

"Oggi abbiamo voluto riportare l'accento sull'impresa come valore, come centro di dignità, come cambio di paradigma sociale e culturale - ha affermato il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese -. L'impresa genera lavoro, genera ricchezza, genera sviluppo. Qui in Sicilia l'impresa deve tornare al centro. Perché l'azienda sia e resti un valore occorre una rete di condizioni - ha aggiunto -. La prima è l'abbattimento delle barriere burocratiche, dieci anni per un'autorizzazione è un record da terzo mondo. La seconda l'abbattimento delle barriere geografiche: il ponte sullo Stretto, l'alta velocità, le strade, gli hub". Secondo Albanese "la pandemia ha insegnato all'umanità che si possono annullare tutte le distanze ed è inaccettabile che non si possa sopperire la marginalità geografica della Sicilia". La terza condizione sottolineata dal presidente di Confindustria Sicilia è "l'abbattimento delle barriere ideologiche. Basta con questo pregiudizio anti-imprenditoriale - ha concluso -. Ogni mattina in Sicilia un imprenditore si alza e deve cominciare la sua corsa a ostacoli".

“Gli imprenditori - ha detto il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno - hanno ben chiaro che il valore dell’impresa non è dato solo dai numeri, ma è molto di più. Il valore è dato dalle persone che ci lavorano, dall’impegno, dal coraggio di rischiare e mettersi in gioco, dal bagaglio di conoscenze, dalle idee innovative che rendono un’impresa unica e competitiva. Purtroppo però questo valore non viene spesso riconosciuto dalle istituzioni e le imprese si trovano costrette a fare i conti con una burocrazia autoreferenziale, penalizzante e avulsa da qualsiasi idea di reale progresso”.

L'elenco delle "Imprese di valore" e la motivazione del riconoscimento

Ved - Per la sua capacità di evolvere e migliorarsi, senza perdere mai i fondamenti della propria identità. Proprio per questo, Ved negli anni è cresciuta raggiungendo alti livelli di specializzazione in diversi settori e scegliendo di diventare poliedrica.

Cosedil - Impresa di costruzioni attiva su tutto il territorio nazionale. Realizza opere di ingegneria civile ed infrastrutturale. L’azienda fonda la sua attività sul sapiente connubio tra l’esperienza nel settore, maturata da tre generazioni, e l’utilizzo delle più moderne tecniche di project management.

Fidimed - Per aver ideato il finanziamento "Progetto Easy" con il quale, anche in piena pandemia, sono state finanziate oltre 1500 aziende italiane, in partnership con Banca Progetto, contribuendo a salvaguardare la solidità e la competitività del sistema produttivo.



R2M Capital - Per avere restituito a Palermo una sua icona, un pezzo della sua storia: la Sirenetta di Mondello. R2m Capital srl, società guidata da Antonio Romano, ha infatti riqualificato e valorizzato un bene storico della borgata marinara.

Caffè Moak - Per un impegno costante nei controlli, per un’attenzione quotidiana e per aver fatto del lavoro una passione. Dalla scelta della materia prima all’intero processo produttivo. Così facendo l’azienda ha ottenuto importanti certificazioni che attestano il modo di produrre, di lavorare e di essere azienda

Carlo Pellegrino - Un’azienda che ha fatto la storia del vino a Marsala. Oltre 135 anni di esperienza, in vigna e in cantina, dal 1880 l’azienda coltiva le migliori uve siciliane e rappresenta una realtà di grande tradizione ed esperienza nell’isola, di profonda conoscenza del territorio e di utilizzo delle migliori tecniche di vinificazione.

Tecnozinco - Per essere stati green molto prima che il mondo scoprisse il green e l’economia circolare. Zincare il ferro è il primo segno di rispetto per l’ambiente.

Sicilferro Torrenovese - Fondata nei primissimi anni ‘80, con alle spalle anni di esperienza nel settore dell’edilizia, e sostenuto dai figli Mauro, Cristiano e Alessandro, la Sicilferro è oggi un’azienda leader nel settore delle costruzioni, capace di garantire sviluppo e continuità con i suoi prodotti sempre all’altezza di ogni progetto.

Scalia - L'Industria Ittico Conserviera Benedetto Scalia nasce a Sciacca (Ag) nel 1973, si affaccia sul mare splendido del Mediterraneo vocato soprattutto alla pesca del pesce azzurro, in particolare acciughe e sarde. Con gli anni la passione per il lavoro e l'accortezza gestionale di Benedetto Scalia, dei figli Baldo e Maria e di tutti i dipendenti consentono all'azienda di crescere in modo equilibrato.Oggi l'Industria Ittico Conserviera Scalia è una grande realtà del settore, con tre certificazioni internazionali, con continui investimenti in innovazione e formazione e con quote di export nel mercato sia nazionale che internazionale in continua crescita.

Aeroviaggi - Nel 1973, Antonio Mangia, fonda l’agenzia di viaggi Aeroviaggi, che in pochi anni diventa uno dei principali tour operator siciliani, lanciando per la prima volta in Italia il concetto di turismo integrato all-inclusive. Negli anni 80 diventa una Società per Azioni e lancia la prima divisione alberghiera diventando il primo tour operator integrato in Italia. Grazie alla visione del fondatore negli anni 90 e negli anni 2000 il gruppo cresce in Sicilia e in Sardegna, contribuendo alla rivalutazione di luoghi iconici del turismo nelle due isole consentendo al gruppo di confermare la posizione di assoluto protagonista nel segmento Resort Sun & Beach destinations. Nel 2021 il Gruppo Aeroviaggi Spa compie un passo cruciale nella propria storia e si avvia a conquistare la leadership nella fascia premium del mercato hospitality resort imponendosi nel mercato con il brand “MANGIA’S Resorts by the Sea, by Aeroviaggi Spa”. Ad oggi dopo quasi 50 anni di attività ed un passaggio generazionale riuscitissimo, il Mangia’s Resorts by the Sea si conferma uno dei più importanti brand del settore nell’Isola.

Plastica Alfa - Plastica Alfa è una società italiana che opera da oltre trent’anni nel campo della trasformazione delle materie plastiche per i settori dell’irrigazione & landscaping (Agribusiness), dell’idraulica (water network), trattamento acque (Water treatment) e termoidraulica. La Società ha fatto dell’innovazione dei materiali e dei processi produttivi la sua leva competitiva, insieme alla flessibilità e alla garanzia di elevati standard di qualità dei prodotti e servizi offerti.

Nvp -L’azienda è stata la prima in Italia e tra le prime in Europa a credere fortemente nel 4 k e ad investire in quest’alta tecnologia diffusasi nel mercato broadcast anni fa, era il 2016. A partire da dicembre 2019, invece, la società è quotata sul mercato AIM (oggi EGM) di Borsa Italiana. Fino a poco tempo fa unica azienda Siciliana quotata sulla Borsa di Milano.

Ergo Meccanica - Azienda di riferimento sul mercato nazionale e internazionale per l’area di Maintenance Service & Construction per settori Oil & Gas, Petrolchimico, Power & Energy, Engineering, Carpenteria Metallica, Piping. Grazie alla vasta esperienza acquisita nel corso degli anni, Ergo Meccanica e? leader nella erogazione di servizi completi relativi alla progettazione, fornitura, montaggio e manutenzione di Impianti Industriali di ogni natura. Attraverso personale qualificato e tecnologie d’avanguardia i progetti realizzati sono in perfetta sintonia con le esigenze dei clienti e il risultato di ogni progetto e? finalizzato alla soddisfazione del cliente, in termini di obiettivi raggiunti, tempi di realizzazione e rapporti tra i vari interlocutori. La presenza dell’azienda in diversi territori permette alla stessa di avere una profonda conoscenza degli standard tecnici, delle leggi e dei regolamenti, dei sistemi impositivi, degli organismi finanziari e dei subappaltatori nelle regioni in cui opera.