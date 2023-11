Confimprese, Orazio Rubino nominato coordinatore della federazione ispettori tecnici di revisione e autoriparatori

Confimprese Sicilia ha costituito ieri il coordinamento della Fitreav (Federazione ispettori tecnici di revisione e autoriparatori veicoli). Orazio Rubino è stato nominato coordinatore con l’incarico di arrivare all’assemblea Costitutiva della federazione. La nomina è su proposta del coordinatore regionale di Confimprese Sicilia Giovanni Felice.

"Sono circa 900 mila i veicoli non revisionati in Sicilia con le conseguenze negative in termini di inquinamento ambientale e di sicurezza che questo comporta - spiega Giovanni Felice - per ridurre questo fenomeno è necessario dare trasparenza e certezza di diritto sia agli utenti automobilisti che agli operatori del settore sia in termini autorizzativi, sia in termini di individuazione degli specifici ruoli dei componenti la “catena” del sistema di revisione veicoli".

"E' necessario chiarire quali sono i compiti degli ispettori tecnici addetti alla revisione dei veicoli sino a 35 quintali - aggiunge Orazio Rubino, coordinatore della Fitreav - e quali quelli dei responsabili tecnici così come previsto dalla legge 122/92, cosi come vanno definite le autorizzazioni Scia che devono avere i semplici autoriparatori e quelle che devono avere i centri di revisione. A giorni incontreremo l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, con l’obiettivo di avviare un progetto di riordino del settore".