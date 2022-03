Confimprese Ambulanti, Riccardo Florio confermato presidente

Durante l’assemblea annuale degli ambulanti che si è svolta il 15 marzo scorso, Riccardo Florio è stato confermato presidente di Confimprese Ambulanti. Le funzioni di segretario della categoria sono state affidate a Giuseppe (Pippo) Cavallaro. Il rilancio dei mercati è al centro del programma presentato dal presidente Riccardo Florio.

"Per rilanciare questa forma di commercio – ha dichiarato il Presidente di Confimprese Ambulanti – decimato dalla pandemia prima e dagli effetti collaterali della guerra in Ucraina dopo, occorre un sostegno economico a fondo perduto perché questa categoria non ha, praticamente, ricevuto alcun sostegno, ed inoltre vanno create linee di finanziamento anche per i soggetti non bancabili".

Il neo segretario di Confimprese Ambulanti Pippo Cavallaro si è invece soffermato “sulla necessità di rivedere il modello dei mercati che va adeguato alle nuove esigenze dei consumatori”.