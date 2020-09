Confesercenti Palermo, nasce il coordinamento imprenditoria femminile

Rendere le imprese "rosa" un punto di riferimento all'interno dell'associazione e nella comunità locale, offrendo uno spazio aperto al confronto e alla condivisione. Con questo obiettivo nasce il coordinamento dell'imprenditoria femminile di Confesercenti Palermo, un affiatato gruppo di imprenditrici pronto a condividere idee, progetti e iniziative, mosso dalla passione e dalla dedizione al proprio lavoro.

Del coordinamento fanno parte Laura Birilli, presidente, titolare di una azienda di telecomunicazioni; la dottoressa dietologa Rosalba Maneri, direttore; l'avvocato civilista Monica Schillaci, vice presidente vicario, l'avvocato civilista Isa Francesca Leone, vice presidente; l'imprenditrice nel settore dell'abbigliamento per bambini Francesca Becchini, vice presidente; l'imprenditrice nel settore degli eventi Daniela Lalla, consigliere; l'imprenditrice Giusi Reina, consigliere; Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo, Annamaria Ulisse presidente regionale di Assoviaggi; Corinna Scaletta, presidente regionale di Federagit e Nadia Lo Medico, responsabile di Confesercenti Partinico e consigliere di giunta in Confesercenti Palermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo liete di poter contribuire al lavoro di Confesercenti - dice Laura Birilli - perché il nostro impegno punterà alla valorizzazione delle imprese femminili e ci aspettiamo di portare avanti sia dal punto di vista sociale che dell'impresa una serie di progetti volti a sostenere le imprese in rosa a crescere ancora, specie dopo il grave momento di crisi che stiamo attraversando". "Confesercenti Palermo cresce anche nel comparto dell'imprenditoria femminile - dice la presidente Francesca Costa - perché il nuovo coordinamento rappresenterà un punto di riferimento per tutte le donne che fanno e che vorranno fare impresa. Un'occasione per 'fare rete' e promuovere azioni concrete grazie all'importante ruolo delle donne nei rapporti con la comunità locale e con le istituzioni".