Confcommercio Palermo e il Rotary Club Costa Gaia insieme per formare persone svantaggiate

Confcommercio Palermo e il Rotary Club Costa Gaia porteranno avanti insieme attività benefiche, nell’ambito dell’istruzione e della formazione, a favore di soggetti svantaggiati che versano in stato di indigenza.

Il direttore dell’associazione Enzo Costa e la presidente del Rotary Adele Crescimanno hanno firmato un protocollo d’intesa che disciplinerà le attività per il prossimo anno.

Confcommercio offrirà gratuitamente un posto, nei propri corsi professionali di abilitazione, ai soggetti individuati dal Rotary Costa Gaia per dare loro una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Tra i corsi previsti nella prossima stagione ci sono quelli per agenti e rappresentanti di commercio, per la sicurezza nei posti di lavoro, barman, panificatori e corsi di primo soccorso.