Confcommercio, giornata di studio sull'avviso che prevede agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e femminile

Confcommercio Palermo, con le sue associazioni dei “Giovani Imprenditori” e del “Terziario Donna”, dedicheranno un’intera giornata di studio e approfondimento sull’avviso regionale “Fare impresa”, pubblicato il mese scorso dall’assessorato regionale alle Attività Produttive, che prevede agevolazioni a fondo perduto fino al 90 per cento per neo imprenditori, giovani e donne, che vogliono fare impresa in Sicilia.

L’appuntamento è per mercoledì, 10 gennaio, alle 10, nella sede di Confcommercio di via Emerico Amari a Palermo, dove insieme alla presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, a Dario Scalia (presidente Gruppo Giovani) e Margherita Tomasello (presidente Terziario Donna) interverranno l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, la presidente dell’Irfis Fin-Sicilia Iolanda Riolo e il direttore generale Calogero Guagliano, ed esponenti dell’Unione giovani Dottori Commercialisti di Palermo per illustrare tecnicamente i contenuti e le linee di intervento dell’Avviso, chi sono i soggetti ammissibili, quali sono i requisiti necessari e le modalità di partecipazione.

“L’Avviso “Fare impresa” è uno strumento importante - dice Patrizia Di Dio che aprirà i lavori - e vogliamo coinvolgere il maggior numero possibile di giovani e donne che abbiano progetti innovativi da portare avanti”.

“E’ un'occasione - spiegano Dario Scalia e Margherita Tomasello - che va sfruttata con intelligenza, programmazione e lungimiranza: il senso di questo confronto è proprio quello di stimolare e aiutare le forze imprenditoriali sane. Analizzeremo tutte le opportunità e le criticità di “Fare impresa” in Sicilia con l’obiettivo di diffondere, a prescindere dall’Avviso, importanti nozioni finanziarie per aumentare la cultura di impresa, soprattutto tra i giovani”. Nel corso della giornata sono previsti anche incontri “one to one” e i partecipanti potranno confrontarsi con esperti progettisti e dirigenti del Gruppo Giovani e del Terziario Donna. A moderare l’incontro sarà Federico Papa.