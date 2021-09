Confcommercio Palermo, eletto il nuovo direttivo del gruppo giovani: Dario Scalia nuovo presidente

L’imprenditore Dario Scalia, 30 anni, è il nuovo presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio Palermo. L’assemblea elettiva ha anche votato il nuovo consiglio direttivo del quale fanno parte: Stefania Baio (vicepresidente), Angelo Cascino, Duilio Di Gaetano, Lorenzo Clemenza, Jessica Fantinato, Antonio Governale, Massimo Indovina, Gianluca Longo, Federico Papa.

Dario Scalia ha illustrato alcuni dei punti che caratterizzeranno il nuovo programma di lavoro. “Cominceremo dalle scuole - afferma in una nota - e con un progetto che punti a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di 'fare impresa'. Sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare forniremo spunti alle imprese del mondo Confcommercio per andare incontro alle nuove sensibilità da parte dei consumatori e ad una cultura di impresa più attenta alle nuove regole di mercato. Con il supporto dell’hub di innovazione digitale di Confcommercio (Edi) sosterremo le imprese nel percorso di innovazione e trasformazione digitale attraverso servizi di orientamento, formazione e consulenza specialistica. Tra le priorità anche il potenziamento dello sportello per i finanziamenti agevolati e per l’accesso alle misure dei contributi per l’imprenditoria giovanile”.

Al nuovo consiglio direttivo gli auguri della presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio: “Per noi il gruppo dei giovani imprenditori è un laboratorio di idee, nuove competenze e cultura di impresa innovativa su cui puntare”.