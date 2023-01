Confasi Sicilia, nuova sede a Ficarazzi

Con l’apertura di una sede a Ficarazzi, prosegue il radicamento sul territorio del sindacato Confasi. “Con la creazione di nostre strutture al servizio dei cittadini - dichiara Davide Lercara, presidente regionale - intendiamo sempre di più fornire servizi, strumenti e tutele per i cittadini che si rivolgono a noi per un’assistenza completa”.

“La Confasi lo scorso anno - prosegue - è stata molto impegnata a sostegno dei degli insegnanti degli alunni e delle loro famiglie con azioni concrete soprattutto con un occhio riguardo alla salute. Abbiamo donato, nell’ambito del progetto del progetto nazionale Adotta una Scuola”. Lercara che è anche coordinatore del comparto nazionale della scuola di Confasi – ha sottolineato come “nel caso specifico dei rilevatori ognuno ha fatto la sua parte, la passata amministrazione regionale da un canto e il sindacato dall’altro, insieme per gli interessi della collettività scolastica”.

“La nostra campagna di adesione per quest'anno - conclude Davide Lercara - è incentrata sul lavoro che abbiamo svolto in questi anni sul territorio in favore dei lavoratori, dei pensionati e degli inoccupati fornendo assistenza, tramite il patronato e il Caf. Tra breve daremo anche il via alla campagna fiscale”.