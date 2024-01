Confartigianato Sicilia plaude all’elezione di Giovanni Vecchio a Confindustria

Confartigianato Imprese Sicilia plaude all’elezione di Giovanni Vecchio a presidente di Confindustria Sicilia, come successore dell’uscente Alessandro Albanese. “Siamo orgogliosi dell’elezione di Gaetano Vecchio, una figura di prestigio per la Sicilia e per tutto il mondo imprenditoriale – dicono Daniele La Porta e Andrea Di Vincenzo, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Sicilia – e porgiamo a lui gli auguri per un buon cammino nella nuova avventura di Confindustria”.