Confartigianato Palermo, una piattaforma per verificare la sostenibilità della propria azienda

Verificare la sostenibilità della propria azienda diventa oggi più facile per le imprese associate a Confartigianato Palermo. Grazie ad un accordo con Cribis, società del gruppo Crif, è possibile accedere a Synesgy, la piattaforma digitale globale di Crif per l’analisi e la gestione delle informazioni sulla sostenibilità. Una opportunità che consente di integrare i criteri Esg (environmental, social and governance) analizzando i rischi ambientali, sociali e di governance all’interno delle proprie aziende, conseguendo il certificato Synesgy.

“Sempre più le aziende di tutto il mondo hanno necessità di soluzioni concrete per essere supportate nel percorso di adesione ai principi di sostenibilità – spiega Federico Lo Presti, funzionario Cribis –. In particolare, cruciale è la valutazione dell’intero processo produttivo e della supply chain, che contribuisce in media per il 90% dell’impatto complessivo di un’azienda”.

Trasparenza, collaborazione e sostenibilità sono al centro dell’accordo tra Confartigianato Palermo e Cribis, per stimolare gli artigiani verso un impatto positivo sull’ambiente, verso forme di governance aziendale ispirate a criteri etici e per supportarle nell’avviare percorsi di trasformazione in ottica di sostenibilità. “Abbiamo voluto arricchire ancora una volta le opportunità che offriamo ai nostri associati – dice Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo –. Abbiamo deciso di mettere le imprese nelle condizioni di utilizzare questa piattaforma perché non possiamo trascurare i principi di sostenibilità, fondamentali per la crescita delle nostre aziende e del nostro Paese”.