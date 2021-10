Rinnovata la categoria Moda a Confartigianato Palermo: eletta Francesca Pipi

Francesca Pipi, 54 anni, artigiana sartoriale, è la nuova presidente della categoria Moda di Confartigianato Imprese Palermo. La Pipi è stata eletta nel corso dell’assembla con gli associati, nella sede di Confartigianato, in via Emerico Amari, alla presenza del presidente e del segretario dell’associazione, Giuseppe Pezzati e Giovanni Rafti.

Francesca Pipi prende la presidenza finora assegnata a Mariella Bellotta, che è stata invece nominata presidente onoraria per la sua lunga esperienza nel mondo Confartigianato. La Pipi sarà coadiuvata da due colleghi nel nuovo direttivo, Flavia Pinello e Claudio Italiano. La Pipi dirige l'azienda storica di famiglia avendo come competenza artistica ed amministrativa nel settore dell'abbigliamento storico nel particolare, ma con la conoscenza del settore artigianale sartoriale del territorio sia per la moda femminile che maschile. Inoltre ha esperienza di docente presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo, Roma, Brera, Carrara.

“Dobbiamo lavorare per un processo di ripresa e innovazione del settore moda che può avvenire solamente intraprendendo ragionamenti tutti insieme, coinvolgendo gli associati che ogni giorno vivono sul campo le difficoltà, ascoltando ogni loro esigenza – ha detto Francesca Pipi –. Il nostro è un settore che ha sofferto più degli altri le conseguenze del Covid. La moda ha diverse sfaccettature e sono tutte da attenzionare. In particolar modo vogliamo investire sulla nuova tecnologia per l'innovazione digitale e puntare al rilancio della sartoria maschile”.