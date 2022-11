Contenziosi con le banche e contrattualistica, nuovo servizio per gli associati di Confartigianato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una nuova opportunità per imprese e artigiani associati a Confartigianato Palermo. L’associazione, grazie a una convenzione con lo studio Palmigiano e Associati, è pronta ad offrire assistenza e consulenza legale. Lo studio Palmigianoe Associati ha una lunga storia alle spalle. Con quasi 70 anni di attività, oggi al fianco del nucleo storico dei fondatori, lavora un team di professionisti giovani e dinamici. Lo studio offre consulenza nel settore pubblico e privato oltre che al mondo delle imprese. È punto di riferimento su tutto il territorio nazionale sia in ambito di diritto civile, commerciale e amministrativo, con un focus dedicato al diritto bancario.

Così, nella sede di Confartigianato Palermo è stata firmata la convenzione di consulenza e assistenza legale che lo studio palermitano garantirà all’associazione. “Conosciamo bene l’affidabilità dello studio Palmigiano e abbiamo voluto fortemente mettere questa nostra conoscenza e questo nostro contatto a disposizione dei nostri associati – dicono Maria Grazia Bonsignore e Giovanni Rafti, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Palermo –. Nella vita delle nostre imprese e dei nostri artigiani, avere un punto di riferimento per la consulenza legale, crediamo sia un vantaggio da non sottovalutare”.

“Il nostro studio intende assistere gli associati di Confartigianato per le problematiche e gli abusi di cui sono vittime, come ad esempio spesso accade nel settore bancario, in cui gli imprenditori si trovano a pagare illegittimamente delle somme, a volte richieste dagli istituti di credito, senza alcun fondamento legale e aiutarli nel recupero delle stesse - dice Alessandro Palmigiano, managing partner di Palmigiano e associati –. E ancora offriremo assistenza e consulenza alle imprese che non hanno un legale di fiducia nel settore della contrattualistica, per prevenire il contenzioso o anche per cause o, quando diventi necessario, per il recupero crediti”.